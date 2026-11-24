民進黨籍新北市議員卓冠廷與政治評論員李正皓今天特地到花蓮，陪同無黨籍花蓮縣長候選人張峻車隊掃街；無黨籍縣長候選人魏嘉賢因父親病逝，暫停選舉行程守在靈堂；國民黨游淑貞今天在北區車掃。

卓冠廷在新北土樹三鶯也爭取連任議員，李正皓的女友馬郁雯參選台北市議員，兩人仍排除萬難來到花蓮，全力相挺張峻。卓冠廷說，「這是我欠張峻議長的」，因為張峻長期站在台灣民主第一線、站在推倒「傅氏王朝」的最前線，承擔了極大壓力並堅持至今，是翻轉花蓮的關鍵力量。

卓冠廷表示，無論藍綠或無黨籍，各界人士都力挺張峻，看到張峻在所有候選人當中始終堅持為台灣好、為花蓮好，超越政黨與立場獲得廣泛認同，因此今天特別前來加油打氣。

李正皓表示，「自己啟動一個計畫，希望在艱困的地方、但又堅守民主價值、熱愛這塊土地的候選人，我努力幫忙輔選。」感謝張峻一直在花蓮維護民主底線，對抗「傅氏王朝」非常辛苦。最後一哩路，對翻轉台北、翻轉新北、翻轉花蓮是一樣重要的，希望大家集中選票，唯一支持張峻，每一票都有可能是改變花蓮的關鍵。

無黨籍縣長候選人魏嘉賢因父親病逝，暫停2天選舉行程，守在靈堂接待弔唁親友，張峻昨天中午率花蓮縣議會團隊前往弔唁，游淑貞結束南區掃街行程，晚間10時許低調前往致意。

魏嘉賢今天受訪表示，原本父親希望28日能投票，如今願望無法達成，不過自己仍會盡力打完選戰，明天恢復車掃拜票行程。

魏嘉賢說，父親臨終前，半睡半醒間還在提選民服務，過去父親認真提攜每一個想要從政的晚輩，這兩天很多人前來致意，很感謝也很感動。

游淑貞昨天起由國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚及在地藍營民代陪同，展開全縣車掃行程，主打「集中力量、團結一致」鞏固藍營基本盤。車掃隊伍昨天從最南邊的富里鄉出發，一路往北；今天鎖定北區秀林鄉、新城鄉、明天規劃中區鳳林鎮、光復鄉等，選前2天鎖定最大票倉花蓮市及吉安鄉。