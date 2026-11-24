民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天表示，將推動防災、治水及韌性城市政策，盤點全縣13鄉鎮市災害風險，結合全流域治理、智慧防災系統等，提升防災應變能力。

鄭朝方競選團隊今天發布新聞稿表示，鄭朝方主張依各地災害特性配置防災資源，包括竹北、湖口及新豐等地防範短時強降雨積淹水，尖石、五峰山區則加強坡地監測與道路中斷預警。

鄭朝方說，將把過去竹北市公所推動公園綠地的經驗擴展至全縣，在適當區域導入透水鋪面、草溝及微型滯洪設施，讓公園兼具休憩、蓄水與減緩地表逕流功能，降低排水系統負擔。

他表示，也將整合雨量、河川水位、道路積淹水及坡地監測資訊，協助縣府與公所掌握道路管制、抽水設備及居民撤離時機，並透過社區演練強化防災應變能力。

鄭朝方說，未來將結合竹北治理經驗，讓公共建設兼顧防災安全、環境永續與城市景觀，提升新竹縣面對氣候的韌性。