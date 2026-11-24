桃園市長張善政拚連任，今天上午參加平鎮大團造勢，除了強力推薦國民黨提名的議員候選人，也再批對手民進黨市長候選人黃世杰面對埤塘種光電，和廢棄物燃料棒發電廠（SRF）錯誤的政策，沒有為桃園把關還推說是選舉口水戰，連里長也看不下去，在臉書透露當年要不是里長帶民眾抗爭，擋下鄭文燦市府要在埤塘種光電，現在就沒有美麗的埤塘生態美景。

張善政表示，埤塘是農業重要的水資源，平鎮有237口埤塘，大家要不要在裡面種光電板？當然不要。前天黃世杰在桃園造勢大會，蔡英文前總統也來站台，他看到蔡英文就想到她任內推的光電板災難，不是只有桃園，南部像嘉南前一陣子刮颱風，把光電板吹得亂七八糟，網路還可以看到照片，最近選舉南北都討論光電板，台北市表明北翡翠水庫要不要光電板；桃園市政府的資料顯示，2017年蔡英文推太陽能光電板政策，鄭文燦擔任市長認為桃園有這麼多埤塘，可以種很多光電板，還特別請蔡英文總統來現場看埤塘，說可以種很多光電板，儼然桃園的埤塘只要稍微有點大，都要種光電板，於是2017年就開始種，然後遭遇環保、生態團體以汙染等理由抗爭，要求不可以種光電板。

張善政說，鄭文燦2017年市長任內因抗爭，於是喊暫停種光電板，黃世杰最近也說2017年以後就鄭市府就不種光電板，但是黃跟大家報告的故事只有前半段，他當時還在鄭文燦市政府任職。後半段的故事是什麼？黃世杰不敢講，就是鄭文燦2017年說暫停埤塘種光電板，結果2018年又在5口埤塘種光電板，這叫做暫停嗎？暫停兩個月啦，怎麼交代？黃世杰不敢講，還說是張善政是選舉的口水。這個叫口水嗎？不是，光電板影響埤塘的水質，怎麼叫做口水？

張善政說，幾天前有議員（詹江村）經過觀音區，農水署灌溉渠道旁邊發生樹被砍掉，種了一排的光電板。照片臉書上也有，議員就在臉書問黃世杰，他在市政府任職的時候，農水署的灌溉渠道旁邊樹都砍掉，種了光電板？黃世杰回應說那是中央政策。（農水署桃園管理處說明這個光電板在陸地，不是種在埤塘，面因為工程延宕所以還沒有完全完工）。

「中央政策不對的你（黃世杰）也要做嗎？」張善政強調，蓋廢棄物燃料棒發電廠SRF也是中央政策 ，他就擋掉，不對的政策還要做嗎？鄭文燦任內黃世杰都沒講話。在立法院的呂玉玲、吳志揚都質詢問過埤塘光電板是怎麼回事，有汙染，為什麼還要推動？反對埤塘種光電板；過去屏東民進黨的委員鍾佳濱、邱議瑩，也一樣在立法院質疑埤塘種光電板，那時候黃世杰已經離開市府擔任立法委員，一聲都沒有吭，就像三家SRF進到觀音，一聲都沒有吭，錯誤的事情可以逆來順受嗎？不可以。

張善政並引用中壢區內定里長劉家順臉書談光電板，表示內定里有七口大埤塘，當時鄭文燦市長已經準備兩口埤塘要種電，動工令都已經核發了，要不是他帶里民抗爭停工，這兩口埤塘現在已經沒有辦法養魚了，兩口埤塘就是目前里民休閒的最佳處所3─3紅埤塘、4─2綠塘自然環境景生態休閒埤塘，最後說「真是看不慣這些一到選舉就舖天蓋地謊話連篇的愚弄選民口水戰」，這樣大家都很清楚在講誰，所以說埤塘對農業很重要，我們要捍衛埤塘，不能選一個閉著眼睛讓中央在我們桃園埤塘種電的人。