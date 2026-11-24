民進黨提名苗栗縣議員候選人杜文卿，近日在造勢場合中公開表達支持鍾東錦，還嗆黨中央「民進黨如果夠力就開除我黨籍」，恐遭開除黨籍，引發地方政壇震撼彈；地方人士認為，綠營私下坐二望三布局，可能因此破功。

此次九合一選舉，民進黨提名陳品安參選苗栗縣長，由於陳品安連兩屆議員都是通苑選區最高票當選，其缺額提名杜文卿，加上翁杰爭取連任，穩妥爭取兩席應該不難，若加上親綠的陳薈茗，有機會坐二望三。

不過，選前最後衝刺階段，因陳品安持續「母雞帶小雞」、明面上支持「無黨籍」陳薈茗，導致杜文卿終壓抑不住怒火而倒戈，22日在苑裡西平里長候選人鄭亦翔競選總部成立大會上，公開表達支持鍾東錦，還嗆黨中央；如今杜面臨被開除黨籍的黨紀處分，引發地方譁然。

陳薈茗表達可惜與遺憾。她說，就陳品安選縣長的立場，尋求各方支持並沒有問題，加上過去情誼，兩人長期同框的好關係，也給選民有一種綁在一起的感覺，而她自己也早被認定是綠營的一份子。

苑裡地方政壇人士則表示，選前分析綠營在通苑地區的議員坐二望三，算上陳薈茗可多拚一席，但杜文卿的操作可能會出現反效果，若黨內定調開除杜的黨籍，他將面臨很大危機，可能將陳薈茗直接推上去，在通苑綠營選民心中，他反落為第「三」順位。