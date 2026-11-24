民主進步黨籍立法委員楊曜今天陪民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾等掃街拜票，也允諾在他剩餘任期內，吳淑瑾提出未來4年藍圖與計畫所需預算，將在1年內爭取到位，好好建設澎湖。

楊曜一早陪吳淑瑾及民進黨公職人員候選人雨中在馬公市北辰市場掃街拜票，澎湖縣長陳光復的女兒陳力帆也陪同掃街，展開最後衝刺。

楊曜表示，希望選舉打破藍綠不均政治板塊，讓澎湖有健康政黨競爭局面，也有信心揮出全壘打，一起打拚澎湖未來；陳力帆說，媽媽吳淑瑾參選是全家共識，延續陳光復理想，也驗證女性可當家。

選戰倒數，除吳淑瑾掃街拜票，中國國民黨澎湖縣長候選人陳振中和無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林競選團隊都展開全島和離島地毯式掃街與車掃，最後衝刺。