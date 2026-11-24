選前倒數四天，台北市長蔣萬安今合體藍營小雞到松山信義車掃，意外與「水庫阿姨」同框合照。網紅陳沂今天也在臉書貼文表示「水庫阿姨跟蔣萬安合體！謝謝水庫阿姨，一人救全村，全村的希望。」

日前網紅陳沂在臉書貼文說，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」後續也引爆水庫光電板攻防，今天「水庫阿姨」終於跟蔣萬安合體。

陳沂今天在臉書表示，之前她沒有直接分享水庫阿姨的街訪影片，是因為怕阿姨被肉搜。謝謝阿姨勇敢站出來堅定支持正確的信念，「妳是英雄，每一個守護台灣人民健康的你們，都是英雄！」

陳沂的貼文也湧入相當多網友留言，有網友說「終於看到救國本尊了」、「謝謝水庫阿姨和陳沂的正義直言」。