民進黨資深政治人物杜文卿日前在一場說明會中公開表態支持爭取連任的國民黨縣長候選鍾東錦，引發外界高度關注，民進黨苗栗縣長陳品安今天強調相關情況將交由黨籍規定處理，未來將持續結合無黨籍及認同苗栗進步發展的力量共同努力。民進黨苗栗縣黨部下午召開評委會，決議開除杜文卿。

杜文卿曾任民進黨苗栗縣黨部主委、國大代表、縣議員及立委、苑裡鎮長等職務，參與民進黨已近40年，可說是老牌綠營戰將，今年五合一選舉，他重回選舉跑道參選通霄、苑裡地區的縣議員，且獲民進黨提名，不料在選舉關鍵時刻喊出挺鍾東錦，引發軒然大波。

陳品安今天參加第二場縣長選舉公辦電視政見發表會，針對杜文卿喊話挺國民黨對手的情況，陳品安表示對黨籍候選人支持他黨候選人的狀況感到遺憾，違紀處分等情況會由苗栗縣黨部依黨籍相關規定處理，未來她將持續結合無黨籍及認同苗栗進步發展的力量共同努力。

陳品安表示，她昨天忙於選舉行程，還是透過相關影片與他人告知才知此事，強調她自身盡全力幫助所有黨籍候選人輔選，對黨籍候選人支持其他黨候選人的狀況感到遺憾；未來仍將盡全力凝結苗栗進步力量，爭取更多無黨籍候選人與鄉鎮市民代表的認同，共同讓苗栗更進步發展。

苗栗縣黨部執行長連森裕表示，接獲黨員檢舉苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）縣議員候選人杜文卿日前於公開場合表態支持他黨苗栗縣長候選人鍾東錦一事，已涉重大違反黨紀，縣黨部依黨規調查議處。

苗栗縣黨部評議委員會今天召開，杜文卿違紀助選案涉重大違紀，評委會檢視相關違紀影像檔，一致決議認定杜文卿於公開場合，公開表達支持非本黨提名候選人，違反本黨紀律評議裁決條例第十四條「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選」，應予除名以下之處分及第十五條第一款「公開發表支持非本黨提名候選人之言論」，違紀助選事實明確，為顯民進黨黨紀律，評委會決議除名處分。縣黨部重申，選舉已進入最後關鍵時刻，民進黨提名的公職候選人與全體黨員皆應嚴守黨紀，全力支持黨提名的苗栗縣長候選人陳品安，對任何破壞團結、違背黨紀的行為絕不寬貸。