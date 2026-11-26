2026年九合一大選投票日只剩2天，國民黨、民眾黨「藍白合」成果也成為外界關注焦點。兩黨為整合在野力量，在選前便簽署合作協議「聯合治理暨地方選舉合作協議」，延伸出四種不同做法，從各縣市候選人提名、聯合輔選，到選後聯合治理，都展開不同程度的合作。不過，最後採用三種不同模式，總共有5縣市有共推人選。

由兩黨以民調整合、共推一人的，只有新北市、宜蘭縣、嘉義市3縣市，新竹市則依兩黨協議以現任高虹安優先，嘉義縣為禮讓共推原朴子市長吳品叡。

文章目錄 1.民調整合：兩黨各自提名，民調決定共推人選

2.現任者優先：不辦民調，直接支持現任首長

3.禮讓及跨黨派共推：不限藍白黨籍

李四川、吳宗憲、張啓楷（由左至右）。聯合報系資料照

．新北市：李四川（國民黨）國民黨原提名李四川，民眾黨則推出黨主席黃國昌，雙方經協商後決定採聯合民調方式整合。4月28日公布結果，由李四川勝出，取得藍白共同推舉資格，黃國昌隨後宣布退選，全力輔選李四川，並表示願意協助其競選團隊及未來市政工作。

．宜蘭縣：吳宗憲（國民黨）國民黨提名立委吳宗憲，民眾黨則推出前立委陳琬惠，雙方經協商後採聯合民調整合。5月4日公布結果由吳宗憲勝出，取得藍白共同提名資格。

．嘉義市：張啓楷（民眾黨）國民黨原提名醫師翁壽良，民眾黨則推出前立委張啓楷，雙方透過協商及聯合民調決定人選。4月7日公布結果由張啓楷勝出，取得藍白共同推舉資格，翁壽良也表態尊重結果，國民黨隨後撤回原提名，全力支持張啓楷。

新竹市高虹安（無黨籍），對手為民進黨莊競程。

現任市長高虹安以無黨籍身分參選，國民黨與民眾黨依現任者優先原則，共同表達支持。高虹安辦理參選登記時，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲均到場陪同。

嘉義縣吳品叡（無黨籍），對手為民進黨蔡易餘。

國民黨考量嘉義縣地方選舉布局，決定不另提名縣長候選人，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，並獲在野聯盟共同推薦。8月29日國民黨主席鄭麗文公開推薦吳品叡，強調國民黨地方黨部將全力支持，並與嘉義市張啓楷互相輔選，推動大嘉義跨縣市合作。

高虹安（左）、吳品叡（右）。聯合報系資料照

投票日追蹤的兩個觀察

1.民調整合能否真的集中選票（新北、宜蘭、嘉義市）

2.政黨禮讓能否擴大在野票源（新竹市、嘉義縣）

新竹市：關鍵在高虹安能否同時留住原民眾黨支持力量、並爭取國民黨選票；國民黨出身的無黨籍何志勇同場參選，是否分散藍營票源也值得觀察。

嘉義縣：吳品叡要突破民進黨長期執政，需同時整合國民黨基層、民眾黨與地方在野力量；國民黨內也有黨員質疑放棄提名會造成人才斷層。