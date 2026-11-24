民進黨提名苗栗縣第三選區議員候選人杜文卿遭爆支持國民黨競選連任縣長鍾東錦，民進黨縣黨部評議委員會決議開除黨籍，杜文卿今天直批黨中央太粗暴「未查先判」，尤其前因是民進黨提名縣長候選人陳品安跟無黨籍議員候選人陳薈茗「綁」在一起在先，後來才會有他的客套話及情緒發言，讓他創黨黨員痛心。

民進黨發言人林楚茵今天表示，中央黨部已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜，縣黨部緊急召開評議委員會，經檢視相關影像檔，一致決議認定杜文卿於公開場合，公開表達支持非民進黨提名之候選人，違紀助選事實明確，決議處以除名處分，縣黨部並強調選舉已進入最後關鍵時刻，全力支持陳品安，對於任何破壞團結、違背黨紀之行為，絕不寬貸。

杜文卿則反擊，還原被爆支持鍾東錦的現場，他表示，當天是苑裡鎮一名里長候選人成立競選總部，他被邀請講話，不可否認平時有些選民服務事項，有拜託鍾東錦幫忙，客套話及還人情，並未實際運作支持鍾東錦，他是民進黨創黨黨員，幾十年來為民進黨在苗栗縣開疆闢土，未經調查程序，就要開除黨籍，一點都不尊重，讓他很痛心。

民進黨在三選區提名他與翁杰，不是沒有提名人，而要與無黨籍合作，反觀陳品安的海報、造勢活動，把陳薈茗列入「苗栗隊」，他與陳薈茗同一選區，同在苑裡鎮，他選議員經營苑裡、通霄努力許久，陳品安卻跟非民進黨候選人綁在一起，選戰剩5天，開除他黨籍影響選情很大，他情何以堪，民進黨的民主何在？更像是共產黨。