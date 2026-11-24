選戰倒數剩四天，民進黨台南市長候選人陳亭妃「鐵馬妃起來・人民當靠3」37區鐵馬催票今晨從下營區出發，與選區市議員候選人吳通龍、陳秋宏先到下營市場拜票，沿途不少民眾鼓勵，隨後騎車掃街下營、大內拜託鄉親支持。

陳亭妃表示，自己有體力、能力與執行力等3力，絕對可以克服困難解決鄉親的問題。台南37個行政區11月3日由歸仁仁壽宮出發以來，截至昨日六甲行程結束，已經連續騎乘15天、走過29個行政區，累積騎行超過770公里。今天第16天接下來還有8個行政區，將一路往新營長勝營區前進，預估全程將超過1千公里，象徵37區鐵馬行動一定要騎破千公里。

陳亭妃強調，選擇在下營公布這項消息，就是因為「下營」台語諧音有「會贏」的好兆頭。這不只是數字上的突破，更代表自己不論遇到什麼困難，不論上山或下海，都會堅持走進地方、傾聽人民聲音，不怕辛苦、不曾停下腳步。這股力量來自台南人民，也是自己一路堅持到底的最大靠山。最後集結長勝營區，所代表台南要一路贏，這次不只要贏2026，更要團結力量，一路贏到2028。

陳亭妃預告27日下午2時50分，在新營長勝營區舉辦的「鐵馬妃起來・人民當靠3」拉票、催票、顧票大集結活動現場，將發放「洋流妃起來」飄帶，邀請全台支持者一起加入民主應援行列。她表示，這次南北串聯，凝聚支持民主力量，希望讓更多人一起站出來，28日不論身在何處，都要出門投票，催票、拉票、顧票，讓每一張支持民主的選票都確實入匭「讓台灣洋流妃起來」。

陳亭妃指出，台南是全國六都選前一天造勢首發場，27日蔡英文前總統、卓榮泰院長、王世堅立委都將來到新營長勝營區，為自己及台南隊加油打氣。蔡英文是台灣女力的大隊長，這次也將親自南下力挺，象徵台灣女力的傳承與團結。台南作為民主聖地，更要展現團結氣勢，讓台南第一位女市長的力量，成為台灣民主繼續向前的重要力量。

陳亭妃說，這場選戰已進入最關鍵時刻，懇請所有一路支持自己的鄉親，把這份支持化為行動，幫忙向親朋好友催票、拉票，也要一起顧票。27日相約新營長勝營區，28日一定要出門投票，讓期待都轉化為選票，讓每張選票都確實入匭，「一起讓台南妃起來」。

陳亭妃鐵馬37區催票今下營、大內累計770公里預告衝刺突破千公里。圖／陳亭妃提供