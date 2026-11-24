2026桃園市長選舉，埤塘光電議題持續延燒。國民黨桃園市議員詹江村披露觀音區水利地為種光電砍光周邊樹木，指民進黨中央政府至今仍在推相關政策，隔空質問綠營桃園市長候選人黃世杰未來會不會「被動配合」中央政策種光電；黃競辦發言人簡伊翎表示，發言前應查證事實，不應為了選舉抹黑造謠。

詹江村指出，桃園埤塘種光電議題吵了許多天，黃世杰受訪時曾回應「鄭文燦任內就已經暫停推動，後續中央也沒有持續推動」，根本是在欺騙桃園市民。觀音區種光電的地是農水署的水利地，在地民眾光電板是今年安裝，樹木也是今年砍除，所謂「2017年暫停推動」、「中央沒有持續推動」都是謊言。

詹江村也說，黃世杰昨天受訪時稱「當時不管地方政府或水利會，都是被動配合中央政策」。如果黃未來當選市長，民進黨中央政府發函桃園市政府，要求在石門水庫設置光電，黃有膽量跟賴清德說「不」嗎？會不會像過去被動接受SRF進觀音、被動配合埤塘設置光電一樣，又一次被動配合中央政策讓光電板蓋到石門水庫？

黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎表示，行政院長卓榮泰以翡翠水庫為例說明，現在沒有光電板，經濟部也澄清石門水庫沒有要設置光電板，呼籲詹江村要跟上時事資訊，在發言前也應查證，不應為了選舉抹黑、造謠，以錯誤資訊誤導選民。