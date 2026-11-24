選戰逼近，國民黨台中市長候選人江啟臣接受主持人黃光芹訪問時，對於洋流是否有外溢，有沒有影響到台中或其他地方？他表示，這是全國性的地方選舉，多多少少都會，不要說是洋流，只要有連動到六都，像光電水、65歲以上老人健保補助議題等都會，但洋流不算是正式議題，而是選舉操作的效應。雖有外溢，選舉也可以很熱鬧，但最終要看它對市民的意義，選這位市長可以為市民帶來什麼。

選戰有沒有比原先預期不同而改變策略？江啟臣說，選戰是變動的，目前都依原本的節奏在走，但會做滾動式調查，「沒有做太大調整」。但就像長跑一樣要配速，前段、中段，後段哪裡要調整，要以最佳成績衝過終點線。目前是最後衝刺階段，1天當5天拚，沒有浪費任何一分鐘，希望29區都能顧到。

他說，選戰的體感溫度候選人自己最清楚，從他看到的、聽到的「對我們有信心」。提到站路口經驗，江啟臣說，有人送熱騰騰的包子、咖啡，還有人停下腳步合影。有一高職生過馬路時一直看著他，後來打招呼跟他說要去一個特殊鑑定，還帶著一個行李箱。他在第二市長拜票時，有人明白表示會投給他，還有美國回來的也這麼說，大家為了自己的城市這麼做。

江啟臣說，對他自己而言，他要的不僅僅是那張選票，而是要爭取民眾對未來4年的信任，要讓市民覺得「你是可以託付的人」。有人也許認為選戰就是打的熱熱鬧鬧，沈浸在熱鬧的氛圍裡，然後票投給你。但以他自己而言，他打過多場選戰，對每一場都是嚴肅看待，他想了解那張選票後面，民眾希望的是什麼。

江啟臣說，他把選戰當成與市民傾聽和對話的過程，讓政見和未來藍圖都更可行。他對一些議題的態度是溫和但是有立場，理性但有決斷力，該做的事就會毫不猶豫的去做。

他說，像是要命的事情一定要先做，像是涉及人民安全、城市安全的事舉債都要做。校園裡沒有使、建照的老舊校舍應該重建、老舊廁所應該翻修。台中市有8大安全網，各自獨立，為何沒有辦法可相互勾稽，有問題的教練為什麼運動部不開放給各縣市可以查察，應予以制度化，不要到憾事發生後才發現問題。