競選連任的新竹市長高虹安選舉車掃戰車上近來有個理工人、科技人最熟悉的身影現身，那就是「綠色乖乖」。高虹安競總表示，由於高虹安是理工人出身，為祈求一切平安順利「不當機」，依過去習慣也拿出「綠色乖乖」放在戰車上，鎮壓一切不順遂，不少科技人看到共同語言密碼，都不禁點頭會心一笑「懂的就懂」。

高虹安競總指出，高虹安此次競選連任在最後兩周的黃金周起請假全力衝刺，最頻繁的拜票活動之一就是「車掃」，好處是移動範圍大，讓選民看到的能見度最高，車掃過程中更能直接與選民互動，感受選情溫度。

不過，車掃最怕遇上冷氣團南下，更甚者還夾帶大雨出現，又溼又冷新竹風又大，對於候選人真是體力考驗。

高虹安競總說，高虹安為爭取選民仍是咬緊牙關任它風吹雨打，還是硬著頭皮穿上雨衣上街頭，與選民「搏感情」，今天上午安排的自南寮出發車掃的天氣風大、氣溫低、最後還來大雨，高虹安也笑著自嘲，今天的風雨讓自己在直播前看起來很像前一陣子很紅的史努比新竹狗。

不過，許多民眾看到直播中的高虹安市長冒著風雨掃街，紛紛前來送上暖心暖手的應援品，包括有暖暖包、熱黑糖牛奶、熱奶茶、阿華田巧克力、熱檸檬茶、氣泡水，也有粉絲送上幸運小物奶茶吊飾，高虹安立刻別在身上，讓高虹安冷在外頭、暖在心頭，精神不禁又抖擻起來。

值得一提的是，理工人出身的高虹安市長，跟許多理工人、科技人一樣，為求工作順利、機台不要當機、出毛病，都會買「綠色乖乖」置放在機台上鎮壓，希望一切乖乖順利。擔任市長後的高虹安在遇上重要工作時，也會延續過去的工作習慣，買包「綠色乖乖」放在筆電旁或桌上。

此次選舉為求車掃的車輛平安順利不出問題，也特別買來「綠色乖乖」綁在車頂與前擋，希望一切圓滿。而在車隊行走在街頭時，不少科技人看到高虹安選舉戰車上竟也有「綠色乖乖」，「自己人」的訊號馬上浮現，因為這共同語言與密碼，一個眼神交會，「是的，市長我懂」。

雖然「放乖乖」是「科技傳說」，不過，就像是幸運符、幸運號碼、幸運色、所有能夠求得順利的「神物」一樣，都代表著大家希望追求完美、零失誤的精神，所有事都要乖乖順利。