選前倒數四天，台北市長蔣萬安今合體藍營小雞到松山信義車掃，意外與「水庫阿姨」同框合照。富台里長羅至佑今天也將蔣與「水庫阿姨」的合照照片，放上社群Theards，引發網友狂按讚，底下更湧入許多網友留言說「阿姨我愛妳」、狂讚「一人擊退洋流」。

許多網友留言，「謝謝阿姨！全台灣大部分人都會感謝妳的！」「龍介這次要是也能上，真的要特地上來謝謝阿姨」、「謝謝阿姨說出了，555告讚 」；還有外縣市的網友來留言說，「阿姨妳好棒！因為妳我也開始為自己家園抗爭起來，我台南人、我拒喝光電水。」

上周網紅陳沂在臉書貼文說，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」後續也引爆水庫光電板攻防，今天「水庫阿姨」終於跟蔣萬安合體。

「一隻小蝴蝶竟可以刮起『抗洋流』的旋風。」富台里長羅至佑接受本報電訪表示，其實「水庫阿姨」就是一般的退休長輩，阿姨非常可愛，因為幾乎不用網路，也沒有社群帳號，只是偶爾滑滑手機、看看影片，所以先前完全不知道她的一段街訪，引發這麼大的效應。

也因為阿姨真的很可愛，所以里長也會將網路的訊息，秀給她看，她也覺得很有趣。羅說，「這一切都沒有刻意安排，也沒有預料到會刮起這樣抗洋流的旋風」，更與蔣萬安的選舉策略都沒有關係。

羅至佑今天也還原水庫阿姨為什麼會提到投給蔣萬安是因三擋光電板公文，羅說，北市觀傳局定期都會舉辦長青樂活一日遊，他因為覺得翡翠水庫的行程很不錯，就排這樣的行程邀請里民參加，「水庫阿姨」剛好有參加，不過可惜當天因下很大雨，所以當天花比較多的時間，聽翡管局介紹翡翠水庫的歷史、及水從哪裡來的，當時阿姨就聽得很專心。

羅說，他也是最近看到「水庫阿姨」接受網紅街訪，才知道阿姨提到「支持蔣萬安理由是三擋蓋光電」，網紅陳沂還把這件事貼文引發熱議，他跟陳沂的想法一模一樣，覺得水庫阿姨好可愛，這也才喚醒我們，「這些台北市民習以為常的日常，其實是有人背後在默默守護努力」，才能讓我們有這樣的安心生活。

今天蔣萬安市長來松信區車掃，羅里長還特地幫「水庫阿姨」做了「水庫阿姨」牌子，市長也有認出來，已經把牌子收下。