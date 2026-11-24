針對民眾黨主席黃國昌指控「新潮流炒地集團入主宜蘭」，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳競選辦公室將委由律師提告。黃國昌今天表示，自己講的所有事情，林國漳全部都有做，連宜蘭的好山好水都不惜違法破壞的人，請問到底有什麼資格擔任宜蘭縣長？

黃國昌昨天在臉書以「拒絕新潮流炒地集團入主宜蘭」為題發文指出，近年來宜蘭成為獵地集團的首選之一，新潮流主導的炒地集團也是其中之一，林國漳過去投資亞別建設位於礁溪的建案，目前建案已經售出超過九成，推估銷售金額超過8億元，有責任交代到底靠著炒地賺了多少錢。

黃國昌稍早在臉書發文表示，躲了一整天，林國漳終於有所回應，先是宣稱不會隨之起舞，之後加碼要委由律師提告，林國漳難道沒有替宜蘭市前市長江聰淵主任秘書楊秀川涉貪辯護？林國漳難道沒有投資民進黨前秘書長林錫耀胞弟林明賢擔任監察人的亞別建設在礁溪的建案？

黃國昌說，這些事林國漳全部都有做，「請問是要告什麼？告我不應該把他做過的事攤在陽光下嗎？一個要選宜蘭縣長的人如此禁不起檢驗嗎？」

黃國昌表示，至於他今天進一步質疑林國漳投資的建案「違法將農牧用地用做停車場」，林國漳卻連回應都不敢回應，為了炒地的龐大利益，連宜蘭的好山好水都不惜違法破壞的人，請問到底有什麼資格擔任宜蘭縣長？