九合一選戰倒數，民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，根據國安單位、陸委會資料，中共介選樣態包括非法資金挹注，資助特定候選人或政治團體，還有落地招待廉價旅遊、廉價機票動員返台投票等，呼籲民眾要有能力辨識這些手法，再做出選擇。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜指出，中共介選已發展出新策略，包括串聯協力團體，由中國國台辦、地方台辦，透過旅遊、航空業者，提供台商及其家人返鄉機票優惠及補助，希望動員台商回台投票，並指定支持特定候選人。

陳培瑜說，如果補助吸引力不夠，甚至贈送免費機票，透過願配合的中配團體，調查投票意願、盤點清單，再由專人發放來回機票，也會提供交通優惠，刻意調降回台投票機票價格，提供機場貴賓室、機場接駁等，讓大家覺得回台投票沒什麼成本。

陳培瑜表示，預留返台機位也是手法之一，當航班、機位不夠時，確實會降低返鄉投票意願，於是中國利用可控制的國家航空公司，預留很多返台機位。最後是協調海空疏運，在金門、馬祖有小三通，透過小三通可回台灣投票。

陳培瑜指出，當中國用這些手段且指定要投給特定候選人時，就代表這些候選人未來在政策上可能會配合中國操作，不論是里長、代表、議員等，都是民眾要考慮的，要先有能力辨識這些手段，才問自己要做出什麼選擇。

此外，黃仁勳回歸擔任輝達公司執行長，台北股市今天上漲，范雲表示，行政院長卓榮泰昨天說過，台股基本面是好的，任何波動，政府都嚴陣以待，也會密切關注輝達的相關調查，至於股市是否影響選舉投票率，民進黨團不做預測。