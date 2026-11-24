115年地方公職人員選舉暨全國性公民投票將於28日登場，台東縣選舉委員會今天下午完成選票運送作業，縣長、縣議員選舉票及全國性公投票，在警方全程戒護下，從高雄印製地點安全運抵縣府大禮堂，明天將進行各鄉鎮市選票點領作業，再交由各公所妥善保管，迎接投票日。

縣選委會表示，本次台東縣長選舉人數為17萬6528人，全國性公投投票權人數為18萬320人、全縣共設置236處投開票所。。選票印製完成後，由台東縣警察局執行「印製、運送、保管」全程維安勤務，確保選票運送過程安全無虞。明日各鄉鎮市公所完成選票點領後，將依規定妥善保管，待投票日使用。

不過，受東北季風強勁影響，綠島及蘭嶼航線今天、明天停航，離島選票暫時無法運送。縣選委會指出，將視26日海象及船班恢復情形，於航線復航後立即安排警力戒護，專程將選票運抵綠島鄉及蘭嶼鄉公所，確保離島選票安全及選務工作順利進行。

距離投票日僅剩4天，台東縣選務工作也進入最後階段，縣選委會將持續掌握選票保管及運送情形，確保11月28日投票作業順利完成。