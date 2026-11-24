選戰進入最後倒數4天，高雄市長候選人柯志恩與高雄市議員候選人李眉蓁共同前往左營天公廟參拜祈福，以行動再度搶救李眉蓁，為她加油打氣。李眉蓁表示，柯志恩最後衝刺行程緊湊，仍來到左營以實際行動相挺，讓她與支持者深受鼓舞。李眉蓁也呼籲，這次選情告急，懇請鄉親集中選票、不要分票，全力搶救長期服務地方的議員。

相較於街頭到處出現的「搶救」、「告急」看板，李眉蓁選擇在最後階段換上全新看板，以陽光、正向的形象，搭配與柯志恩合體的畫面，向鄉親傳達繼續向前的決心。陣營表示，選情雖然嚴峻，仍希望讓大家看見眉蓁對地方的感情，以及與柯志恩共同努力、讓城市更好的期待。

李眉蓁強調，這場選舉是決定高雄前途的選舉，她換上與柯志恩合體的陽光看板，就是希望與鄉親一起迎向更好的高雄。最後關頭，懇請大家將支持化為選票，讓柯志恩帶領高雄向前，也讓眉蓁繼續為左營、楠梓服務，攜手為高雄打拚。