九合一選舉28日投票，中央選舉委員會主委游盈隆今天到台中市視察選務工作，他說，希望28日的開票作業，不會遲於晚上12時前完成，如能往前到11時或更早當然更好。

游盈隆上午到台中市視察地方選務籌備工作，除前往大里區的財政部印刷廠了解選票印製情形，並到西屯區公所聽取區長鄭錫禧簡報28日開票作業流程。

游盈隆接受媒體聯訪表示，台中是非常重要的選區，今天來此主要是了解電腦計票作業及選務工作，也前往視察負責印製台中市選票的財政部印刷廠，到目前為止，準備狀況都很好，希望當天的開票、計票等程序，都能平和、平順、平安，將會是一場順利圓滿的選舉。

對於28日當天預估何時完成開票，游盈隆指出，在這一次九合一地方選舉加一個公投，希望整個開票作業的完成，不會遲於晚上12時，會盡量往前，如果能夠往前到11時或更早，當然就更好。

游盈隆說，大約31萬選務工作人員在28日當天，要從早到晚工作是非常的辛苦，他很希望選舉作業能夠非常順利，前線工作人員也能夠在午夜之前能夠休息，躺在舒適床上好好的睡一覺。

游盈隆提到，他是於今年4月上任的，經過將近7個月來的追趕，一上任就到6都16縣市走訪一次，看到整個選務工作都規劃得很完整，也很細膩、進入狀況，這次公投只剩1案，就像4年前的九合一選舉加一個修憲公投一樣，希望選務工作人員能夠全力以赴、能夠安心辦好選務，這是全民最想看到的結果。