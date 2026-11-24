台灣民眾黨主席黃國昌今天到新北，陪民眾黨新北市議員候選人陳怡君市場拜票、車隊掃街，全力衝刺陸戰催票；陳怡君說，有信心成立民眾黨新北議會黨團，會使命必達。

黃國昌展開新北陸戰輔選行程，上午與陳怡君到中和區福和市場掃街拜票，緊接著車掃，下午再到板橋區與民眾黨新北市議員候選人林子宇車掃，拉抬小雞們聲勢。

民眾黨力拚至少拿下3席議員成立黨團，陳怡君接受媒體聯訪表示，所有候選人努力耕耘，成立黨團志在必得，這也是黃國昌及前民眾黨主席柯文哲的軍令。

陳怡君說，中國國民黨與民主進步黨傳統組織能力強大，但她相信市民希望有第3勢力、第3種聲音存在。從民眾黨籍新北議員陳世軒前例可證，民眾黨籍議員問政品質、選民服務相當完整，她會努力拚下這1席。

藍白合部分，陳怡君表示，在新北沒問題，國民黨新北市長候選人李四川相當提攜民眾黨新北議員候選人，相信全台藍白合也都沒問題。

黃國昌在戰車上積極廣播拉票，大力讚賞陳怡君有創意、能力及執行力，一定能改變中和，希望民眾集中選票送陳怡君進議會。