國民黨新北市長候選人李四川今天前往汐止拜票衝刺陸戰，李四川承諾，除將全力推動汐東線軌道路網，打造雙北30分鐘核心生活圈，也將串聯雙北科技產業吸引投資。

李四川今天上午偕國民黨立委廖先翔、新北市議員白珮茹、議員候選人何元楷、民眾黨議員候選人陳語倢等人，前往汐止中正市場掃街。儘管天氣濕冷，鄉親仍熱情送上菜頭、大蒜等吉祥物給予祝福，還有民眾稱特別從美國洛杉磯回來，「就是要投給你」。

李四川說，當選後將全力推動汐東線與環狀線東環段銜接，形成完整軌道路網，打通汐止交通瓶頸，逐步實現雙北30分鐘核心生活圈。

他也提出，汐止擁有深厚的資通訊產業基礎，未來將串聯新北AI科技廊帶，結合雙北科技產業聚落，打造北台灣「ICT＋AI」科技門戶，透過交通建設與產業發展相互帶動，吸引企業投資、創造在地就業機會，促進汐止整體發展。