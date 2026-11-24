「歸來屏東，回家投票！」屏東縣長周春米今24日再度與屏東市長候選人梁育慈合體，推出在競選總部拍攝返鄉投票影片。兩人以屏東真的有座「歸來車站」為發想，結合網路熱門「一生必去」時事梗，邀請在外工作、求學及旅居海外的屏東鄉親，11月28日回家投票。

周春米說，這幾天看到許多旅外鄉親從外縣市回到屏東，更有從美國德州、紐西蘭及歐洲等地搭機返鄉準備投票支持者，讓她很感動。她邀請在外打拚的屏東鄉親，這個周六回家吃一口想念的家鄉味，看看屏東這幾年的改變，投下寶貴的一票，一起參與這場民主盛會。

影片尾聲，梁育慈喊出「屏東有米又有梁，做事我們來！」周春米接著說「屏東有米又有梁，屏東亮起來！」周春米也在臉書俏皮喊話「火車不等人，育慈快跟上！」，期盼未來縣政、市政能共同搭上進步的列車，在屏東關鍵時刻攜手推動建設。

周春米今一早先到屏東市中央市場掃街，下午到屏北地區高樹鄉、九如鄉車隊掃街，周春米力拚「屏東隊全壘打」。