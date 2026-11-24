選戰倒數計時，賴清德總統今晚將率行政院長卓榮泰，再度到宜蘭為縣長候選人林國漳站台。面對民進黨府院黨大軍出動齊力輔選，國民黨候選人吳宗憲今天由新北市長侯友宜陪同車掃，表示自己有老長官（侯友宜）、好同事的支持，是最大的底氣，喊話總統應以國事為重，不要整天想選舉跟罷免。

林國漳參選宜蘭縣長獲得黨內力挺，府院黨大力拉抬聲勢，先前正副總統賴清德、蕭美琴已經好幾度到宜蘭輔選。日前林國漳溪北競選總部成立，前總統蔡英文、蕭美琴連袂現身，今晚賴清德總統與卓揆則將到林的溪南競總站台。

吳宗憲今天上午9時由侯友宜陪同從國民黨縣黨部出發車掃，全力做最後衝刺。被問到府院黨大軍接力來到宜蘭，吳宗憲說，林國漳是賴總統排除掉黨內初選欽點出來的候選人，全台灣只有這位，這樣挑選出來的人選，賴總統當然會盡全力而且認為絕不能輸。

「坊間都在傳一句笑話，說『我不是在跟林國漳選，我是在跟賴清德競選』」吳宗憲說，他尊重總統的做法，但還是希望總統多想一想，國事如麻，兩岸問題、美國選舉後對全世界及台灣造成非常大的衝擊，總統應該凡事以國家為重、花更多心思在上面，而不是上任之後搞的都是政治鬥爭，對國家不是一件好事。更何況總統每次出來都是國安的負擔與風險，希望總統以國家發展為重，不要整天都在想選舉跟罷免。

吳宗憲表示，這段時間看到總統還有各院長、部長都來為林國漳輔選，「我雖然沒有府院黨，但有很照顧我的老長官、好同事，還有立法院那麼多立委來替他助選，是我最大的底氣」，也代表過去在立法院的表現，受到過往長官和同事的認可。