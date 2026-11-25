2026九合一大選將於本週六迎來最終的投票日，其中六都的勝敗結果，將牽動未來數年全國政治版圖的變化。《遠見》統計過去三屆地方大選（2014、2018、2022年）得票記錄，盤點出六都章魚里，提供讀者今年開票參考。



章魚里是指在臺灣選舉中，得票比例與所屬縣市或全國最終結果高度相近的村里，常被視為觀察開票趨勢的指標。

為了得出過去三屆六都中最準的章魚里，《遠見》這次調查透過三層機制進行篩選。首先是剔除異常與極端樣本，包括為避免投票人數過少造成的隨機機率偏差，只要該屆投票人數低於直轄市村里平均值30%的小里，都不在這次調查的範圍內；另外，為了避免重劃區人口洗牌干擾，此次調查也剔除近8年內人口成長率超過20%的行政里。

第二層是採各里在近三屆縣市長選舉中，各主要候選人得票率與「該直轄市總大盤得票率」的RMSE（均方根誤差，Root Mean Square Error），以解決採平均誤差法的誤差正負抵消問題。

透過RMSE，可計算各里過去三次選舉，跟該直轄市大盤平均差了幾個百分點，RMSE數字愈小，則代表該里愈能精準反應全市民的心聲。

第三層是採地域分散規則。為避開多個里都在同一行政區的狀況，調查採「一區一里」原則，並依RMSE排名順序由上往下抓取，同一個行政區最多只能錄取一個里；若同區出現第二個高排名里，就自動順延給下一個行政區RMSE最低的里。

根據這樣的規則，《遠見》統整出六都前三名的章魚里，分別如下：

台北市三愛里最準，游離與中間選民多

台北市的章魚里，分別是位於中正區的三愛里、中山區的永安里、信義區的中坡里，這3個里的三屆RMSE，分別是0.6515、0.8984、0.9012；平均投票完成時間，則分別為162.8、177.3、165.8分鐘，代表當天下午4點開始開票後，這3個里應可在晚間7點前完成計票。

其中榮登北市最準章魚里的三愛里，近8年的人口成長率為-2.64%，位於台北市的中心地帶，居民以公職人員占多數，經濟狀況以中、高級收入者占90%以上，選民結構呈現「游離與中間選民高度流動」的特徵。2014年RMSE為0.7654、2018年RMSE為0.5779、2022年RMSE為0.5945，與另兩個章魚里在2022年的RMSE大幅升高不同（永安里1.4877、中坡里1.2392），仍舊維持一貫精準預測，其投票結果最值得參考。

新北市景星里最準，三屆大選誤差率均低於0.3個百分點

新北市的章魚里，分別是板橋區的景星里、中和區的員山里、土城區的學士里，這3個里的三屆RMSE，分別是0.2221、0.4191、0.4737；平均投票完成時間，則分別為163.3、155、186.4分鐘，顯示當天下午4點開始開票後，除了學士里外，另兩個里應可在晚間7點前完成計票。

榮登新北市最準章魚里的景星里，在過去歷年的總統、縣市長大選中，其開票結果就多次預測出最終的選情結果，單就三屆RMSE，景星里也榮登⟪遠見⟫這次調查中，與最終開票結果差距最小的最準章魚里。在預測方面，縣市長部分，景星里自2014年縣市改制後，預測均全數命中；總統大選部分，除了2004年預測錯誤外，其餘年份均精準呈現最終開票結果。2014年RMSE為0.2204、2018年RMSE為0.1099、2022年RMSE為0.2961，與最終的開票結果，誤差都不超過0.3個百分點，其開票結果相當值得參考。

桃園市忠福里最準，2014年預測鄭文燦當選

桃園市的章魚里，分別為中壢區的忠福里、平鎮區的復興里、八德區的大昌里，這3個里的三屆RMSE，分別是0.4855、0.5654、0.7628；平均投票完成時間都稍長，分別是243.5、207.1、202分鐘，代表當天下午4點開始開票後，完成計票可能都要3小時以上，甚至忠福里更可能要開到4小時。

榮登桃園市最準章魚里的忠福里，人口以青壯年為主，2014年在無人看好下，精準預測民進黨籍的鄭文燦當選桃園市長，該年RMSE為0.3367、2018年RMSE為0.6912、2022年為0.3408，開票結果與全市選舉結果高度相近，是常被作為選情觀察指標的村里。

台中市何福里最準，三屆地方大選預測準度逐步攀升

台中市的章魚里，分別是西屯區的何福里、龍井區的新東里、北屯區的軍功里，這3個里的三屆RMSE，分別為0.3410、0.3824、0.3894；平均投票完成時間，分別是194.9、151、146.3分鐘，意即當天下午4點開始開票後，最快當晚6點半左右，就可完成計票。

榮登台中市最準章魚里的何福里，近8年人口成長率為-2.61%，呈緩步流出的趨勢，65歲以上的高齡族群占比來到22.1%，屬超高齡社會，綜合所得中位數約51.3萬，持平全市水準。何福里2014年RMSE為0.6009、2018年RMSE為0.2062、2022年RMSE為0.1637，呈現愈來愈準的趨勢；除了縣市長選舉，翻閱近年的總統大選紀錄，何福里除2004年外，也全數命中，其最終開票結果，可視為最終結果的風向球。

台南市正強里最準，三屆地方大選全數命中

台南市的章魚里，分別是永康區的正強里、佳里區的安西里、南區的再興里，這3個里的三屆RMSE，分別為0.4588、0.7268、0.7996；平均投票完成時間，分別為162.1、127.4、184.2分鐘，代表下午4點開始開票後，可能最快2個小時就有章魚里能完成計票，前瞻最終的市長選戰結果。

榮登台南市最準章魚里的正強里，選民結構整體偏綠，但隨著全國與地方選情波動，政治板塊亦會同步消長。縣市長部分預測較準，2014年縣市改制後，正強里的得票分佈與最終結果的誤差均相當小，2014年RMSE為0.2125、2018年RMSE為0.7123、2022年RMSE為0.1544；而總統選舉部分，則呈現年份愈近愈準的趨勢，2012年後全數命中，但2004、2008年的投票結果，與最終結果差異巨大。

高雄市華堂里最準，2018年精準算出韓流來襲

高雄市的章魚里，分別是苓雅區的華堂里、大寮區的前庄里、三民區的寶泰里，這3個里的三屆RMSE，分別為0.3766、0.4539、0.4734；平均投票完成時間偏短，分別是136.4、160.2、130.9分鐘，代表下午4點開始開票後，最快6點出頭就有章魚里能完成計票，預測最終全市的選戰結果。

榮登高雄市最準章魚里的華堂里，8年來人口成長率為-9.43%，人口結構偏老，65歲以上族群占比達29.1%，且女性人口多於男性，性別比為85.2。2014年RMSE為0.2476、2018年RMSE為0.1774、2022年RMSE為0.5769，曾精準預測當年在高雄掀起的「韓流」。

當然，每場選舉都有候選人特質、催票力道與突發事件等變數，過去的精準紀錄未必能百分之百重演。章魚里的開票數字，能讓大家在開票夜邊看電視邊找話題閒聊，替緊繃的選情增添趣味，不過畢竟只是統計參考，看熱鬧之餘別太較真。

（本文出自2026.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）