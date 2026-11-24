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蕭副總統盼蘇巧慧當市長 成賴總統地方最好夥伴
副總統蕭美琴今天在民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪同下，前往林口竹林山觀音寺參香祈福。蕭副總統表示，總統賴清德重視經濟發展及均衡台灣，在地方上最好的夥伴就是「我們的市長蘇巧慧」。
選舉衝刺，蘇巧慧今天陪同蕭副總統前往竹林山觀音寺參香祈福，儘管是飄雨及低溫的天氣，仍吸引許多支持者到場力挺，高喊「凍蒜」。
蕭副總統致詞表示，過去住花蓮10年後派駐美國，很少有機會走訪台灣基層重要的信仰中心，特別感謝蘇巧慧安排到竹林山觀音寺參香。她認為，台灣傳統民俗、宮廟及信仰所代表的「慈悲、良善」價值，讓台灣能夠在世界上立足。
蕭副總統提到，林口除了保有傳統文化，還有最先進的高科技產業，是全球關鍵供應鏈中不可或缺的夥伴。
蕭副總統表示，賴總統非常重視經濟發展及均衡台灣，也就是台灣不只要有高科技產業，還要很多傳統產業能轉型升級。因此，政府在兼顧上，地方最好的夥伴就是「我們的市長蘇巧慧」。
蕭副總統指出，國際形勢持續影響台灣，大家在關注國際形勢的同時，也要做好各方面準備，包括如何在國際情勢變動下，讓產業持續擴大發展。唯有做最好的準備，才會有更好的機會來到台灣。
蘇巧慧接受媒體聯訪時，被問及選戰最後階段的衝刺策略。她表示，最後這段時間把握時間衝刺，目前29區的車掃已完成一輪，未來還會再以車掃方式走訪29區。她會非常努力衝刺，希望贏得最後勝利。
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