民進黨台北市長候選人沈伯洋今天被問及有網友提到親友離世前還在拉票，也有住院的99歲阿嬤希望出院投給沈伯洋。沈伯洋說，感受到民主重要性，相信大家想投票的意志會留在世間。

沈伯洋競選團隊上午在中正、萬華區舉辦首場傳統型車掃活動，民進黨台北市黨部主委吳沛憶及中正萬華區議員及議員參選人陪同。沈伯洋在車隊出發前接受聯訪時做出以上回應。

媒體提問時提到，「小水滴」透過網路積極拉票，有網友提到住院中的99歲阿嬤希望投票當天出院才能投給沈伯洋，也有網友分享親友離世前還在幫沈拉票。

沈伯洋回應，看到阿嬤因身體狀況住院仍一直想投票，讓大家知道每票都是如此重要，就像昨天在內湖1名支持者提到朋友生前還在幫他拉票，他有寫一段話給對方。

沈伯洋說，「人生當然會有很多遺憾，但大家想要投票的意志，相信也都會留在這個世間，讓大家感受到民主的重量和重要性」，希望大家不要放棄手中選票，「不管支持誰，28日一起出來投票」。

此外，媒體詢問有關夏莉絲幼兒園不當對待案家長在社群平台發文的看法。沈伯洋指出，如他之前提到，明明一件事能快速被處理卻拖拖拉拉，直到議題已燒成如此，還在選前時才開始有進度。

沈伯洋表示，沒人希望市政都要等選前才能被討論或被解決，他非常能感受到此案父母的擔憂及立場，希望不管最後此案結果如何，他會一直陪伴家屬到最後階段，確保孩童在台北市是能夠被保護。