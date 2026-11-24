台北市長蔣萬安日前與民眾黨創黨主席柯文哲合體，柯談及台北市長選情表示沈伯洋「洋流」只是幻象，可以送蔣萬安金剛經，後來柯文哲將金剛經及手寫的一封信，由民眾黨中正萬華議員候選人吳怡萱轉交給蔣萬安。柯文哲今天在台中被問此事，他說就像當天在台上跟蔣萬安講的，不要被洋流幻象嚇唬到，可以唸金剛經。

2026-11-24 11:29