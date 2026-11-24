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影／蔣萬安松山信義大車掃 民眾爭相握手高喊「凍蒜」
台北市長蔣萬安「光榮台北 團結向前」松山信義大車掃，上午從松山區八德路四段出發車隊掃街向市民懇託拜票，許多民眾爭相握手並高喊「凍蒜」。
選戰進入最後關鍵時刻，台北市長蔣萬安透過車隊掃街向沿途市民懇託致意，號召支持者應援加油，共同守護四年來的市政成果，讓台北持續進步。
對於近期車掃發生車禍、控燈等狀況，蔣萬安上午在松山信義大車掃前，受訪時訪表示，再次提醒所有支持者，打招呼時注意騎車、行車安全，他也會提醒團隊留意。
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