選戰倒數幾天，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「防災、治水及韌性城市」政策，從全流域治理、海綿城市、智慧防災與社區韌性四個方向著手，把防災提前到平時整備與災前部署，讓新竹縣面對極端天氣時能提早預警、迅速應變，災後也能儘快恢復日常。

​鄭朝方指出，從人口集中的竹北、湖口、新豐，到竹東、關西，再到尖石、五峰山區，各地面對的災害風險不同：市區要防範短時強降雨積淹水，山區則要留意坡地變化與道路中斷。未來將逐一盤點13鄉鎮市風險，依地方需求安排工程與防災資源。

​鄭朝方說，「治水要把排水做順，也要讓城市有地方暫時留住雨水。」未來將檢視流域上、中、下游與排水瓶頸，把河川、區域排水與滯洪設施納入整體規畫。他以竹北治理經驗為例，團隊在改造水圳公園時，運用「微地形」在草皮周邊順應地勢規畫「砌卵石草溝」，強降雨時由草皮與草溝第一時間吸納、過濾並減緩地表逕流，再平順導入中央景觀水池蓄水調節，雨停後透過土壤自然入滲快速復原；此外，縣福公園、新社樹網公園、雙崙廣場及市東、市西公園，也透過鋪面洩水坡度與草坪高程引導打造微型滯洪空間。

未來將在全縣合適的公園綠地導入透水鋪面、砌卵石草溝、淺碟微地形與微型滯洪設計，讓公園平時供鄉親休憩，強降雨時則化身都市海綿、減輕排水負荷。

​同時，鄭朝方提出建置「智慧防災大腦」，整合雨量、河川水位、道路積淹水與坡地監測資訊到跨局處平台，讓縣府與公所提早掌握路段管制、抽水設備預布及聚落撤離時機；並與村里合作盤點避難路線與優先協助住戶，透過平時演練熟悉通報流程，災後優先恢復通行與基本民生服務。

​鄭朝方強調，治理竹北期間，團隊始終思考如何讓建設兼顧生活美學與環境永續，未來也將把這份經過驗證的竹北經驗帶到全縣。

此外，縣福公園、新社樹網公園、雙崙廣場及市東、市西公園，也透過鋪面洩水坡度與草坪高程引導打造微型滯洪空間。圖／鄭朝方競辦提供