新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊選前遭扣押電腦、小編被帶進警察局。國民黨今舉行記者會批評，「民主靠的是選票，靠的不是搜索票」，呼籲檢方儘速公布影片真偽，並質疑檢警不追查網站源頭，反而針對徐欣瑩團隊小編，是司法介入選舉。

無黨籍竹北市民代表候選人張益豪指出，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的支持者今晨仍在Threads上以不實圖卡，持續攻擊徐欣瑩及其團隊，新竹地檢署還有新竹縣警察局刑警大隊再不公布影片的真偽，就是讓特定的支持者，持續進行不實的抹黑跟造謠。

張益豪表示，「台灣存檔」網站是整起事件最主要的源頭，11月9日網站出現竹北市長候選人曾聖凱的不雅影片後，曾聖凱立即報警提告，主張影片及圖片都是AI深度偽造；但事發至今已十多天，檢警仍不願提供真偽驗證。新竹縣政府警察局已將該網站封鎖，代表檢警已掌握這個網站，為何不把網站的IP找出來，反而利用司法手段，羅織罪名給徐欣瑩競辦的社群小編。

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯呼籲檢調，以科學證據釐清影片真偽，查明最初上傳、製作及散布影像者的身分，以及整起事件的源頭。

無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇表示，隨著選情膠著，徐欣瑩遭受無辜的栽贓、抹黑與抹黃，以致因絕食送醫，最無辜的社群小編，一個參與公共事務的年輕人更嚇到不敢出門，唯有讓真相透明，才能還大家清白跟公道。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，檢方扣押電腦搜查後，竟無法判斷真偽，還是根本不敢公布？爆料者已表明並非徐欣瑩的小編，為什麼整個偵辦方向要針對小編？還扣押徐團隊四台電腦，把整個選舉節奏全部打斷，讓他們無法進行選前最後一周的活動，這一種司法的手段，如何符合比例原則？