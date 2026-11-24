選戰進入倒數，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往崙背鄉早市拜票，沿途向攤商、民眾懇託支持，並與同額競選的崙背鄉長候選人蔡旺源及地方民代展開車隊掃街，有農民駕駛火犁車陪同掃街，引起注目。

張嘉郡表示，感謝農民與鄉親熱情相挺，讓她相當感動，未來將把這份支持化為責任，持續為崙背打拚。

張嘉郡指出，崙背近年在醫療照護、交通、水利及文化建設都有進展，包括投入逾7000萬元興建崙背鄉衛生所，結合成大斗六分院推動遠距專科會診，並設置社區照顧關懷據點、巷弄長照站、長青食堂及銀髮健身俱樂部，逐步完善在地醫療與長照服務。

張嘉郡也提出「再造崙背風華」六大行動，從親子、活力、智慧、文化、農遊及交通著手，盼讓地方建設更貼近居民需求。

包括興建崙背親子館，在詔安客家文化館旁打造全齡共融公園，並推動鄉立游泳池修復再利用、打造AI科技與無人機智慧農業示範學校、設立新住民語言課程研發中心。

她也將推動籌設崙背休閒農業區，整合酪農產業、農村生活及觀光資源，並改善雲9線、雲15線及縣道154線、154甲線等重要路段，提升道路品質與通行安全。

張嘉郡強調，崙背擁有深厚農業基礎、酪農與洋香瓜產業，以及獨具特色的詔安客家文化，未來若能與蔡旺源及地方團隊攜手合作，將在既有建設基礎上，強化產業發展、文化傳承及生活環境，讓崙背的產業特色與人文魅力成為地方發展動能。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往崙背鄉掃街拜票，有農民駕駛火犁車陪同掃街，引起注目。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午前往崙背鄉掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供