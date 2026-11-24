親民黨主席宋楚瑜今天上午陪同親民黨徵召參選新北市議員的蕭夙玲，至新莊昭德宮參拜祈福。宋楚瑜表示，蕭夙玲16年來持續深耕新莊、關心地方，並提出多項地方政見，盼鄉親支持她順利當選，進入議會為地方服務。

獲得親民黨徵召的新北市第三選區市議員候選人蕭夙玲原是國民黨籍，今年5月與同黨的王珮宇參與黨內提名初選落敗，7月9日宣布接受親民黨徵召參選該區市議員，親民黨主席宋楚瑜則多次來到新莊幫蕭夙玲站台。

宋楚瑜參拜祈福後表示，自己擔任省長時曾到新莊17次，包括樂生療養院等地方事務，都認真為民眾服務，政府應把百姓的小事當成大事，實實在在替民眾解決問題。宋楚瑜接著盛讚蕭夙玲16年來守在新莊，對地方有感情，也持續走遍各地了解問題、提出政見，包括老人醫療照顧、學校安全及塭仔圳開發監督等，都是地方需要關注的議題。

宋楚瑜說，蕭夙玲特別重視食安問題，並向神明宣示當選後會認真做事，人民的小事就是她的大事，呼籲鄉親給她機會，支持她進入議會為新莊打拚。

蕭夙玲表示，地方長輩叮嚀她要為地方認真打拚、用心服務每一天，她也謹記在心，每天都當成選舉一樣努力為鄉親服務。自己已在地方服務16年，不是選舉時才出現，因為對地方有熱情及使命感，若有機會當選進入議會，將做一名「服務好、建設好、生活好」的三好議員。

宋楚瑜盛讚蕭夙玲深耕地方16年。記者黃子騰／攝影

親民黨主席宋楚瑜陪同蕭夙玲至新莊昭德宮參拜。記者黃子騰／攝影

民眾熱情上前請宋楚瑜簽名及合影。記者黃子騰／攝影

宋楚瑜偕同蕭夙玲深深一鞠躬請鄉親支持。記者黃子騰／攝影

宋楚瑜向媽祖祈求風調雨順國泰民安。記者黃子騰／攝影