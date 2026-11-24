嘉義市長選戰最後倒數，選戰攻防從大型造勢活動轉向街頭巷戰，藍白共推市長候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠，今天分別展開車隊掃街，爭取選民支持。張啓楷上午由市長黃敏惠、立委楊瓊瓔及洪毓祥接力陪同車掃；綠營下午安排高雄市長陳其邁、立委黃捷接棒助陣，雙方陣營各自動員政治明星，力拚選戰最後一哩路。

張啓楷上午在黃敏惠、立委楊瓊瓔陪同下，搭乘宣傳車展開車隊掃街，車隊行經大街小巷，沿途向市民揮手問候，呼籲選民28日踴躍出門投票，支持張啟楷。張啓楷感謝黃敏惠及2位立委選戰最後關頭到嘉義市相挺，感謝沿途在路口、店家門口為他加油打氣的鄉親。他表示，選戰最後4天，團隊將把握每分每秒，走遍每個角落，向市民把政見說清楚、把承諾講明白，爭取更多認同。

綠營不遑多讓，王美惠下午將由高雄市長陳其邁陪同，展開車隊掃街遊行，立委黃捷將接力助陣，陪同王美惠從競選總部出發，深入市區向選民拜票。陳其邁高人氣助選，加上立委黃捷加入，展現民進黨跨縣市助選的動員力。

擔任台北市長候選人沈伯洋競選團隊執行總幹事立委吳沛憶，昨天帶著「洋流戰袍」到嘉義力挺王美惠；投票日逼近，張啓楷與王美惠雙方陣營加緊車掃，最後幾天巷戰攻防，成為市長選戰衝刺焦點。