台東縣長選戰進入最後階段，選戰攻防持續升溫。針對民進黨候選人陳瑩日前提及，有支持者在路邊燃放鞭炮替車隊加油，事後接獲對手家人電話關切一事，國民黨候選人吳秀華競選總部今天要求陳瑩提出具體事證，質疑不應以模糊轉述影射、製造政治對立；陳瑩今天則展開第二天車隊掃街，行前舉行記者會，行政院副院長鄭麗君特別錄製影片，肯定陳瑩的文化理念及治理構想，並表示她是最適合擔任台東縣長的人選。

吳秀華競總表示，陳瑩貼文提到「有鄉親告訴我」，卻未說明當事人身分、電話時間及通話內容，也未提出通聯紀錄、錄音等資料，呼籲陳瑩公開說明並提出證據。競總強調，鄉親有自由表達政治立場的權利，候選人提出指控也應負起舉證責任，選舉應回歸交通、農業、青年及地方發展等政策討論。

陳瑩今天以「深耕台東文化、打造世界入口」為願景舉行記者會，鄭麗君透過影片表示，台東擁有高山、縱谷、東海岸及豐富多元的南島文化，也孕育文學、藝術、原創音樂與影視創作，需要一位具有文化視野及文化治理能力的縣長。她指出，陳瑩出身音樂背景，歷經多屆立委歷練，熟悉全國及地方文化政策，也長期傾聽文化界心聲，期待與文化界攜手深耕台東藝文發展。

鄭麗君並肯定陳瑩提出設置「設計長」、推動美學與設計主流化、參與式預算及深化「台東學」等構想，認為透過民間創意參與施政，能讓台東文化更加多元蓬勃，成為台灣的文化名片。