民眾黨主席黃國昌昨再質疑民進黨宜蘭縣長候選人林國漳與新潮流及建設公司關係密切。國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲今天表示，這段期間林國漳爆出非常多爭議，最近又被爆炒地皮，受檢驗是政治人物的責任與義務，呼籲林說清楚；林國漳回應，對手接力發動負面攻勢，不斷抹黑，將提告。

黃國昌昨天在社群平台發文「「拒絕新潮流炒地集團入主宜蘭」，以貼文及圖卡質疑林國漳林國漳與新潮流大老林錫耀、炒地集團成員陳正曜等連結甚深，假使真的入主宜蘭縣政府，未來宜蘭美麗的土地會遭致如何的命運，令人不寒而慄。

吳宗憲今早由新北市長侯友宜陪同車掃，表示一個人要出來參選，過往做過什麼事都該受到檢驗。這段時間林國漳爆出非常多的爭議，不管是公營公司、官股公司的董監事酬庸肥貓，還是賺紅錢的部分，到最近又被爆出來炒地皮，卻一直沒有回答民眾對他的質疑。

吳宗憲說，林國漳在公辦政見會上說「我投資 250 萬，也就買一間小套房」。但林是投資資本額 1000 萬的公司 250 萬，等於占了 25%，公司增資後還是占八分之一；這個建商在礁溪推案 8 億多，「那你獲利多少？」

吳宗憲表示，黃國昌主席找出這些公司、集團在宜蘭炒地皮，相關資料他沒有，但這很值得林國漳出來說清楚，但林到目前的回應卻是「不隨之起舞」，林國漳參選到現在，民眾對林的每一項質疑都來自於政府公開資訊，「拿政府公開資訊來質疑你，為什麼你永遠不回答？」尤其宜蘭這4年房價漲 15%，年輕人愈來愈痛苦，林要不要出來說明這是市場機制還是跟你無關？

「受檢驗是政治人物的責任與義務」吳宗憲呼籲林國漳把話說清楚，不能再用「被抹黑」或「不隨之起舞」這種話來敷衍，這不是一個負責任的態度。

林國漳回應，對手陣營接力發動「連連看」式的負面攻勢，不斷抹黑合法投資，抹黑影片、布條到看板鋪天蓋地，將委由律師提告。林國漳強調，將持續秉持正面、乾淨的選風，一步一腳印、用具體的施政藍圖爭取每位選民支持。