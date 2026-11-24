地方選戰進入最後階段，花蓮縣長3名主要候選人紛紛部署選前之夜造勢活動，市區金三角商圈將成為人氣較勁的主場。警方為維護活動安全及交通順暢，將動員百名警民力投入勤務，27日下午4時至晚間11時，針對遊行路線及周邊道路等34處路口，實施機動交通管制。

國民黨候選人游淑貞及無黨籍張峻、魏嘉賢持續透過車隊掃街、徒步拜票，深入各地爭取選民認同，各陣營也將選前之夜視為最後衝刺的重要戰場，規畫集會、遊行及支持者動員，花蓮市金三角商圈將掀起造勢熱潮。

據了解，魏嘉賢競選團隊預計27日晚間6時30分，在花蓮市「石來運轉」噴水池旁集合出發；張峻團隊則選在26日晚間先於市區遊行，27日再轉往吉安鄉掃街。至於游淑貞團隊目前仍在安排相關行程，外界預期可能循藍營過往造勢模式，在金三角商圈舉辦遊行活動，讓選前最後一夜的競爭更加激烈。

警方表示，考量選前之夜有縣長及縣議員候選人陸續舉辦造勢與集會遊行，部分路線可能交錯，且活動地點集中於市區主要道路，已預先規畫34處交通路口管制，並將依現場車流、人潮及隊伍行進狀況，彈性調整管制方式，避免交通打結及人車衝突。

警方指出，27日下午4時至晚間11時，中山路、中正路、中華路、和平路、福町路及重慶路等市區道路，將依各候選人遊行隊伍通過時間實施管制，提醒民眾事先安排替代行車路線，盡量避開活動區域，行經周邊道路應放慢車速，並遵從員警指揮。

警方將警力編組為應變及防處小組，分別跟隨各陣營遊行隊伍執行安全維護、蒐證及突發事件處理，並運用影音傳輸設備即時監控現場情況，對於暴力衝突、滋事或妨害選舉秩序等違法行為，警方將依法查辦，確保候選人及民眾集會遊行權益。