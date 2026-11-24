國民黨籍金湖鎮長候選人陳向鑫打出「選票化大愛」訴求，承諾如果當選與否，選後依法領取的選舉補助款將全數捐贈地方公益慈善及社會福利團體，並公開受贈名單與捐贈紀錄，讓每一筆款項都接受社會檢驗。他強調，投入公共事務的初衷就是服務鄉親，希望透過具體行動拋磚引玉，吸引更多民間資源投入金湖的急難救助與家庭扶助。

據了解，這並非陳向鑫第一次提出類似承諾，2006年他初任金湖鎮民代表時，就曾將選舉補助款全數捐給金門家扶中心、金門縣身心障礙福利協進會及母校正義國小，當年《金門日報》也曾報導此事，相隔20年再次參選，他再度提出捐出選舉補助款的承諾，希望將競選期間獲得的選票支持，轉化為回饋地方的公益力量。

陳向鑫表示，自己早年曾接受社福團體扶助，對公益資源在家庭遭遇困境時所發揮的力量，有著深刻體會；投入公共事務20年來，也接觸過不少面臨經濟壓力、長者照顧及子女教養難題的家庭，更讓他感受到地方社會福利的重要性。

他認為，金湖現有社福資源仍有進一步整合的空間，未來希望串聯公部門、社區組織及民間社福團體，強化急難救助與家庭關懷網絡，讓真正有需要的家庭能及時獲得協助，不讓弱勢民眾在生活困境中孤立無援。

在此次金湖鎮長選戰中，陳向鑫也將家庭照顧列為五大政見之一，主張爭取大同之家二館及月子照護中心落腳金湖，並銜接長照3.0政策，充實在地長者及家庭照顧服務。其他政見包括成立都市更新專案小組，逐案盤點新市、山外等老舊街區；設置農漁產品加工廠，輔導地方特色產品取得食品認證，提升產業附加價值；推動AI教育向下扎根，培養下一代科技素養；以及規劃藍色公路，串聯新湖至溪湖，結合聚落文化與海洋特色，發展具有金湖在地特色的觀光遊程。

陳向鑫呼籲鄉親在投票日踴躍投票，也盼爭取更多選民支持，讓依法可領取並捐出的選舉補助款，有機會隨得票增加而提高。20年前，他曾依約捐出補助款，此次再作承諾，他將以公開的捐贈紀錄向鄉親交代，也盼這筆捐款帶動更多民間資源投入金湖的公益與社福工作。