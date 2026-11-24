國民黨台南市長候選人謝龍介保證「當選市民一定都能領到2萬元，並一年內拆除烏山頭水庫光電板，做不到就辭職謝罪。」反駁市長黃偉哲批「乞丐許大願」救選情說法。

謝龍介上午到玉井、南化、左鎮等地宮廟參香、爭取山區居民支持。他表示，若行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的普發現金2萬元法案，他當選市長，將由市政府依法185萬名市民每人發2萬元，所需經費約370億元，若向議會報告後一年內未能完成，就辭職謝罪。

黃偉哲今天表示選戰到最後階段沒好政見，卻提出大筆金錢支票，形同「乞丐許大願」，質疑是想拿公家的錢挽救選情。並問國民黨其他縣市長候選人是否願意跟進？謝龍介反駁說，台南普發2萬元約需370億元財源，絕對做得到，如果當選做不到他下台。

謝龍介表示，116年度中央政府總預算規模約3.9兆元，台南市普通統籌分配稅款將由115年度497億元增加至556億元，認為應將AI產業及經濟發展成果回饋市民，透過現金發放減輕民眾生活負擔，也能帶動地方消費。

除了普發現金，謝龍介也將矛頭指向烏山頭水庫光電設施。他質疑，水源保護區內民眾修建房屋、廁所受到嚴格限制，水庫卻設置大面積光電板，尤其去年丹娜絲颱風過後，更引發民眾對水質安全的疑慮，因此主張拆除。他也承諾，上任一年內無法拆除烏山頭水庫光電板，同樣辭職負責。