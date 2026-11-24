九合一大選倒數，尋求連任的台北市長蔣萬安今天起與國民黨各選區議員候選人展開車掃拜票，3天將跑遍6選區。針對近期車掃發生車禍等狀況，蔣萬安提醒民眾注意行車安全，也會請團隊留意。

選戰倒數4天，蔣萬安續拚陸戰，今天上午與國民黨議員候選人從松山、信義區開始車掃拜票，下午則將至中山、大同區，一連3天行經北市各選區，在最後階段全力催票。

蔣萬安上午在松信後援會前接受媒體聯訪，被問及近期車掃發生車禍、控燈等狀況，他表示，再次提醒所有支持者，打招呼時注意騎車、行車安全，他也會提醒團隊留意。

媒體詢問，先前曾傳出會從艱困選區開始車掃，第一站選擇松山、信義區是否因選情危急，且昨天與民眾黨議員個別車掃，恐引發藍營小雞不滿。蔣萬安說，車掃很早就規劃好，沒有特別考量，先前他也一一出席藍營候選人總部成立、掃街或站路口等活動。

針對民進黨台北市長候選人沈伯洋將在市議會前舉辦選前之夜，且預告會安排許多驚喜，蔣萬安表示，尊重各陣營在選舉最後階段的規劃、安排；至於自己的選前之夜，他說，「讓我保密一下」。

媒體關切，蔣萬安、沈伯洋昨晚都開啟網路直播與支持者互動，空戰如何勝過沈伯洋。蔣萬安說，最後階段一切還是以走入基層、與市民面對面接觸為主，若接下來還有時間，就會規劃安排。

另外，蔣萬安21日在政見發表會提到將推動青年儲蓄支持，不過媒體報導指北市青年局未編列相關預算。蔣萬安指出，市府一直都在討論、研究與評估，這不只與單一局處相關，還需考量金融機構如何執行、市府整體預算等，一定會全力落實政見。

媒體問及，輝達董事會決定恢復黃仁勳的執行長職務。蔣萬安對此表示，北市府與輝達之間的合作不受影響，也都有高度默契。

國民黨北市議員秦慧珠近期發言疑讓藍營支持者不滿，也遭黃復興系統解除常委職務，外界關注蔣萬安與秦慧珠互動。

蔣萬安今天受訪後與秦慧珠握手，面對記者詢問是否支持蔣萬安，秦慧珠說：「我從頭到尾都支持蔣萬安。」2人隨後與台北市議長戴錫欽、國民黨北市議員詹為元、議員候選人李明璇及許原榮齊喊「蔣萬安凍蒜」、「議員全壘打」。