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影／蔣萬安夫人石舫亘人氣旺 士東市場拜票民眾爭相合影
國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上午到士東市場拜票，受到民眾歡迎。石舫亘沿著市場周邊巷弄的攤位拜票，許多支持者看到是石舫亘來拉票，主動上前要求簽名合照，人氣旺盛，許多支持著送上菜頭、鳳梨、包子和花束等各種吉祥物。
隨著選戰進入倒數計時，候選人的車掃和拜票更加密集，在分身乏數時，石舫亘成了蔣萬安最好的分身，石舫亘親和力高，笑容真誠，很容易打動選民的心防，握手成功率高達九成以上。
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