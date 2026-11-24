國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上午到士東市場拜票，受到民眾歡迎。石舫亘沿著市場周邊巷弄的攤位拜票，許多支持者看到是石舫亘來拉票，主動上前要求簽名合照，人氣旺盛，許多支持著送上菜頭、鳳梨、包子和花束等各種吉祥物。

隨著選戰進入倒數計時，候選人的車掃和拜票更加密集，在分身乏數時，石舫亘成了蔣萬安最好的分身，石舫亘親和力高，笑容真誠，很容易打動選民的心防，握手成功率高達九成以上。

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（左）上午到士東市場拜票，石舫亘用小跑步趕行程，把握時間爭取每一張選票。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（左二）上午到士東市場拜票，蹲在魚攤前與民眾合影。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（右）上午到士東市場拜票，和魚販碰手肘打招呼。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（右）上午到士東市場拜票，支持著送上好彩頭祝福蔣萬安當選。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（右）上午到士東市場拜票，民眾看到石舫亘，高興的拿著手牌迎接。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘（中）上午到士東市場拜票，受到民眾歡迎。記者邱德祥／攝影