聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴瑞隆車隊掃街近陳水扁住處改道 車隊轉彎未經人文首璽
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午在鼓山、鹽埕等區掃街拜票，沿途獲不少支持者揮舞著他的競選旗幟，高呼「凍蒜（當選）」。車隊經過高雄市美術館園區，就在前總統陳水扁住處之一的「人文首璽」大樓，改道轉向，未經過人文首璽門口。
賴瑞隆的造勢車隊今天上午由高雄市鼓山區博愛一路與龍德路口出發，賴瑞隆與立委黃捷同車拜票，沿途有支持者設應援點，燃放鞭炮預祝他當選。
賴瑞隆的車隊按預定路線，沿鼓山區明誠四路進入美術館園區。原本直行經過陳水扁居住的人文首璽大樓便可通往逢甲路，不過車隊就在明誠四路與美術東二街轉彎，走美術東二路轉青海路再轉翠華路，回頭往逢甲路，未經過人文首璽大樓門口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。