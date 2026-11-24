民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午在鼓山、鹽埕等區掃街拜票，沿途獲不少支持者揮舞著他的競選旗幟，高呼「凍蒜（當選）」。車隊經過高雄市美術館園區，就在前總統陳水扁住處之一的「人文首璽」大樓，改道轉向，未經過人文首璽門口。

賴瑞隆的造勢車隊今天上午由高雄市鼓山區博愛一路與龍德路口出發，賴瑞隆與立委黃捷同車拜票，沿途有支持者設應援點，燃放鞭炮預祝他當選。

賴瑞隆的車隊按預定路線，沿鼓山區明誠四路進入美術館園區。原本直行經過陳水扁居住的人文首璽大樓便可通往逢甲路，不過車隊就在明誠四路與美術東二街轉彎，走美術東二路轉青海路再轉翠華路，回頭往逢甲路，未經過人文首璽大樓門口。

賴瑞隆（車上左）今天由黃捷陪同車隊掃街。記者林保光／攝影