選戰倒數4天，台北市長蔣萬安力拚連任，今天上午展開「光榮台北 團結向前」松山信義大車掃，作為「最強分身」的妻子石舫亘也來到士林區掃街拜票，下午將在士林北投區車隊掃街，從士林區的議員張斯候選人綱競選總部出發，一路來到北投區的議員候選人林揚庭競總。

石舫亘上午來到蘭雅市場和士東市場，在地議員汪志冰、張斯綱、林杏兒及議員候選人賴苡任、林揚庭妻子同行向選民請託，士東市場自治會長何慶豐也帶路掃街。

石舫亘先到蘭雅市場逐攤請託，熱情支持者搶著合照、擊掌，一名婦人請旁人幫拍照，石直接將手機拿來自拍。另外，邀請簽名更是不在其數，不只在扇子、隨身包、飄帶，還有人拿了一顆有蔣萬安簽名的棒球來給石舫亘簽名，祝福高票當選。

有攤商自製看板寫上「5號凍蒜」，回應石舫亘的到來。一名支持者直呼「蔣市長可以這麼成功，就是背後有支持他的女人」，並送上一幅蔣萬安車掃時和石舫亘擁抱的畫作，上頭寫上「萬安同行 舫亘相伴」字樣。

不少店家聽聞石舫亘將至，也特別在門口等候，比出蔣萬安號次的「5」手勢，還有業者直接把石舫亘拉到店裡合照、高舉「安可」應援牌邊喊「蔣萬安凍蒜」，許多支持者主動伸手回應石舫亘的握手，也有人拍肩打氣，一名住戶還從樓上窗戶探頭揮手加油。