選戰倒數四天，台北市長蔣萬安今啟動藍營小雞大車掃，第一站從激戰區松山信義出發。上午9時開始拜票，出發點松信後援會已聚集相當多支持者高喊蔣萬安凍蒜，還有104歲人瑞特地到場要為蔣萬安打氣。甚至許多二樓上班族族，都聚在窗邊為蔣加油，儘管天氣有點涼，但沿路支持民眾超級熱情。

蔣萬安今天車掃松山信義區，儘管是上班日，不過蔣萬安的車隊經過時，許多開車民眾，看到蔣萬安來，馬上搖下車窗幫蔣萬安加油；更有許多店家、診所，一看到蔣萬安，員工、顧客都跑出來「狂揮手、比五」，還有原本在等公車的民眾，一看到蔣萬安馬上拿出手機拍照比五，還忙著跟蔣萬安自拍。

每到車隊在路口等紅燈，許多支持者就一擁而上要跟蔣萬安握手；還有民眾熱情狂揮蔣萬安的旗幟，在人行道跟著車隊跑；更有住公寓樓上一家五口住戶，看到蔣萬安來，隔著公寓鐵窗幫蔣萬安加油；還有人打開窗子拿出國旗揮舞；甚至車掃經過國小，徐巧芯也說「到國小了，我先關麥克風。」

蔣萬安今天車掃看到認識的人，也不顧形象隔著對街熱情高喊「要幫我拉票！」經過信義商圈時，許多上班大樓的上班族，隔著辦公室玻璃跟蔣萬安揮手，還有上班族衝到門口跟蔣萬安比讚，蔣也狂比「愛心」回應：還有民眾自製海報寫著「有電梯很方便」，感謝蔣萬安並給予市政支持。

國民黨這次在松山信義提名五席，今天議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元、議員候選人李明璇、許原榮也一同車掃，蔣萬安今天與秦慧珠的互動也被持續關注，媒體當場敲碗要蔣與秦慧珠「世紀握手」。蔣說，「我們都有互動啊，沒有問題。」他跟秦姐沒有什麼，現在就是團結時刻，選舉勝最後四天，就是大家一起，全力力拚年底勝選。

選戰倒數四天，台北市長蔣萬安今啟動藍營小雞大車掃，第一站從激戰區松山信義出發。上午9時開始拜票，出發點松信後援會已聚集相當多支持者高喊蔣萬安凍蒜。記者林麗玉/攝影

儘管上班日，不過蔣萬安車隊經過時，許多開車民眾，看到蔣萬安來，馬上搖下車窗幫蔣萬安加油；更有許多店家、診所，一看到蔣萬安，員工、顧客都跑出來「狂揮手、比五」，還有原本在等公車的民眾，一看到蔣萬安馬上拿出手機拍照比五，還忙著跟蔣萬安自拍。記者林麗玉／攝影

每到車隊在路口等紅燈，許多支持者就一湧而上要跟蔣萬安握手；還有民眾熱情狂揮蔣萬安的旗幟，在人行道跟著車隊跑。截自供訊直播

每到車隊在路口等紅燈，許多支持者就一湧而上要跟蔣萬安握手；還有民眾熱情狂揮蔣萬安的旗幟，在人行道跟著車隊跑。截自供訊直播

每到車隊在路口等紅燈，許多支持者就一湧而上要跟蔣萬安握手；還有民眾熱情狂揮蔣萬安的旗幟，在人行道跟著車隊跑。截自供訊直播

選戰倒數四天，台北市長蔣萬安今啟動藍營小雞大車掃，第一站從激戰區松山信義出發。上午9時開始拜票，出發點松信後援會已聚集相當多支持者高喊蔣萬安凍蒜。記者林麗玉/攝影