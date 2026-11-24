選戰最後倒數4天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天邀請副總統蕭美琴前往林口竹林山觀音寺參拜蘇巧慧表示，林口是新北市新舊交融的代表，既有百年傳統文化，也有新市鎮及科技產業發展，希望透過世代交融，讓林口綻放不同花朵，成為新北最閃耀的新星。

今天上班日且陰雨綿綿，仍有不少粉絲一早就到竹林山觀音寺等待蕭美琴與蘇巧慧，看到兩人現身，民眾歡呼聲不斷。

蘇巧慧，選戰走到最後一哩路，團隊不只是把握時間衝刺，更希望透過行程向市民展現未來城市發展的態度，這次選擇林口竹林山觀音寺，一方面是新北重要的信仰中心，另面也希望表達對林口的重視，以及對新北未來發展的期許。

蘇巧慧指出，林口是一座新舊交融的城市，既有深厚的傳統文化，例如日前走訪、擁有百年歷史的軒社，也有蓬勃發展的新市鎮，傳統與新世代交會，淬鍊出代表新北特色的新面貌。她也預告，稍後將帶蕭美琴前往林口新市鎮品嘗在地美食，展現林口不同於傳統印象的城市魅力。

蕭美琴致詞時表示，感謝蘇巧慧安排林口竹林山觀音寺行程，讓她有機會走訪這個重要的地方信仰中心。台灣傳統宮廟與信仰所代表的慈悲、良善，也是台灣在國際上受到肯定的重要價值；而林口除傳統文化，也有許多先進科技產業，是全球供應鏈不可或缺的夥伴。

蕭美琴指出，面對國際情勢不斷變化，台灣必須做好各方面準備，持續擴大產業發展機會。總統賴清德相當重視經濟發展與均衡台灣，不只是高科技及半導體產業，傳統產業的轉型升級、導入數位科技及淨零轉型，也都必須兼顧，而地方政府就是中央推動政策的重要夥伴，未來市長蘇巧慧在其中扮演關鍵角色。

蕭美琴也提到，「竹林山」三個字代表蘆竹、林口及龜山，象徵跨區域生活圈的連結。新北市的交通、通勤及民眾日常生活，不只涉及新北各行政區，也與台北、基隆，甚至桃園緊密交會，因此未來市政不能只從單一行政區思考，更需要重視區域共榮。

蕭美琴說，蘇巧慧將選前最後關鍵的第四天行程安排在林口，並延伸至淡水、八里一帶，正顯示對林口的重視，也代表未來希望在區域治理上有更好的規畫，將國際產業發展與在地傳統文化結合，為地方創造更多機會。