年底地方選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋爭取白營選票，民眾黨主席黃國昌今天表示，沈伯洋過去指著別人的鼻子亂罵，甚至指控民眾黨前主席柯文哲是貪汙犯，如今所有形象都是用金錢跟資源堆疊出來，「這些走過的路，我們刻骨銘心，絕對不會忘記。」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及沈伯洋近期有義爭取白營選票，他說柯文哲被起訴那天，沈伯洋在臉書發文指控，京華城案還有其他金流沒有納入起訴書，結果這些抹黑柯文哲的言論，沈伯洋到現在完全不敢面對，「想要蹭民眾黨跟小草的票，請問臉皮到底厚到什麼程度才能做出這樣的事情？簡直匪夷所思。」

黃國昌說，現在沈伯洋的所有形象，就是用金錢跟資源堆疊出來，從過去在立法院發表的公開言論，他的惡行惡狀就可以看得出來，「這些走過的路，我們刻骨銘心，絕對不會忘記」，柯文哲及其家人在過去2年承受諸多苦難，甚至連父親離世都無法送最後一程，「所有民眾黨支持者忘不了，現在為了選票在那邊裝，真的騙不了人。」

黃國昌還說，針對加重虐童及毒駕刑責的修法，民進黨立委站在反對那一邊，今年為了選舉不敢留下表決紀錄，連投票都不敢來，這就是民進黨。

此外，民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安上周同台造勢，釋放藍白合作重要訊號。黃國昌表示，國民黨立委羅智強原先沒有在蔣萬安競選團隊，在此之前各種聯繫跟溝通比較混亂，後來國民黨立委徐巧芯也加入蔣萬安競選團隊，兩人在中間扮演非常積極溝通協調的角色，所以大家後來才會看到雙方的互動逐漸加溫。

黃國昌指出，隨著台中市長盧秀燕接任蔣萬安競選總部主委，蔣萬安後來也跟民眾黨6位台北市議員候選人見面互動，「這些善意都是一步一步疊加上去」，民眾黨向來以大局為重，而且把國家利益放在政黨利益之上。