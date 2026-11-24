民進黨苗栗縣議員候選人杜文卿昨天批評民進黨苗栗縣長候選人陳品安，也表達支持不同陣營的苗栗縣長鍾東錦，更嗆「我這票要蓋給鍾東錦」、「民進黨如果夠力就開除我黨籍」。民進黨發言人林楚茵今天表示，中央黨部已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜。

杜文卿是民進黨創黨黨員，曾任民進黨苗栗縣黨部主委，1991年曾獲民進黨提名參選國大代表並當選，1998年當選苗栗縣議員、2001年當選立委並連任一屆。杜文卿在2009年、2014年都以無黨籍當選苑裡鎮長，不過在2016年的立委選舉中敗北，這次九合一大選則再掛民進黨籍參選苗栗縣議員。

杜文卿批評，民進黨中央對於通霄、苑裡的輔選爭議冷處理，矛頭直指無黨籍議員候選人陳薈茗與黨籍縣長候選人陳品安，更在地方造勢場合中說，鍾東錦是國民黨、自己是民進黨，他很多服務案件都鍾東錦幫忙解決的，他沒在分黨派，所以這票絕對蓋給鍾東錦，民進黨如果夠力就開除他黨籍。

林楚茵表示，杜文卿為民進黨提名議員候選人，竟然公開表態支持他黨縣長候選人，並表示這他本人一定投票給他黨縣長候選人，已涉及重大違反黨紀，且並揚言民進黨若夠力，應開除他杜文卿黨籍。中央黨部已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜。

林楚茵指出，選舉已進入最後關鍵時刻，希望所有經民進黨提名並推薦的黨籍候選人以及黨籍同志，都應嚴守黨紀唯一支持本黨所提名之縣市長候選人，不應作出親痛仇快之舉，此為民進黨所不容，更不為支持者所接受。