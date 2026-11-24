台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安也在深夜開直播爭取支持。民進黨批評蔣萬安開直播是在「賣萌、耍笨」，且質疑分享民眾黨前主席柯文哲送的金剛經，爭取白營選票。國民黨團書記長許宇甄反駁，真正賣萌、耍笨是民進黨台北市長候選人沈伯洋，且蔣萬安只是分享柯送的金剛經，民進黨實在不必這麼緊張。

許宇甄今出席國民黨團記者會，被問及民進黨批評蔣萬安開直播是在「賣萌、耍笨」，她回應民進黨低估台北市民智慧。這段時間，不論蔣萬安發放明信片或車隊掃街，都有成千上萬的台北市民出來領取明信片、在路邊為他加油打氣。因為大家都很清楚，過去4年蔣萬安為台北市做了多少事情，包括讓大巨蛋在一年內落成、推動「生生喝鮮奶」，引進輝達進駐北士科等，都是台北市民非常有感的政績。

許宇甄批評，真正在賣萌、耍笨的其實就是沈伯洋，沈伯洋曾評論輝達創辦人兼執行長黃仁勳事件是「中國慣用的手法」，小水滴更指黃仁勳是「中共同路人」，但美國總統川普昨天接受CNBC訪問說，他保證黃仁勳不會影響國家安全，輝達董事會也全數通過讓黃仁勳復職，凸顯沈伯洋與綠營側翼過去言論有多麼荒謬。

許宇甄說，人設就算一夕之間能夠改變，過去的言行也不會一筆勾銷，我相信台北市民有智慧，也會做出正確的選擇，蔣萬安才是他們最正確的選擇。

媒體追問，蔣萬安與民眾黨前主席柯文哲互動密切，試圖透過藍白合作爭取支持？許宇甄說，過去四年，蔣萬安不論是大巨蛋、生生喝鮮奶、輝達進駐北士科，還是各項交通建設、育兒政策、育兒津貼及相關政策，相信台北市民都非常有感，選民絕對不是只看政黨顏色。

至於昨晚的直播，許宇甄說，純粹是蔣萬安跟大家分享收到柯文哲送的一本金剛經，民進黨實在不必這麼緊張，雖然民進黨的選情不好，但也不需要因此過度緊張。最後四天，一樣會用具體政策與實際政績，爭取台北市民的認同與支持。

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，有色眼鏡戴起來什麼都是有色的，金剛經應該不會有政黨色彩，民進黨邏輯很奇怪，蔣萬安曾說市政是一棒一棒延續下來，當然過去有值得討論的地方，但不會否定台北市就是在黃大洲、陳水扁、馬英九、柯文哲到蔣萬安，別再戴有色眼睛攻擊，難怪蔣萬安都自嘲連呼吸在民進黨眼裡都是錯的。