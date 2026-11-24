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柯文哲黃金周南下台中輔選 「柯粉」等候要簽名還送禮物
選前黃金周，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今南下台中市幫連小華、邱于珊、許書豪3位市議員候選人在后里、北屯和太平區車掃。他行程匆忙，但仍有不少「柯粉」特別等候，希望獲得他的簽名，還有人送上禮物。
柯文哲上午陪連小華車掃後，立即轉赴北屯區，抵達邱于珊位在崇德路的競選總部時，已有不少民眾提前等候，並在見到他到達趕緊拿起手機拍照，他則隨即登上宣傳車。
因行程緊湊，邱于珊本已請支持者勿在此站簽名，而是到下一站再簽。但柯粉等不及，見「阿北」已登車隨即要離去，趕緊抓住他還在調整車上束帶時，遞上筆和帽子等簽名物。
柯文哲見支持者有此要求，也不好拒絕，接過筆就在車上簽名，一連簽了7、8位民眾，還有人送了禮物給他，他也高興的馬上收下。
車隊出發後，柯文哲和邱于珊在車上沿途向民眾揮手，民眾黨政策會執行長吳皇昇則透過麥克風呼籲民眾支持，在北屯區搶下關鍵一席。途中遇到下雨，柯文哲等人未穿雨衣，一路冒著雨前行。
柯文哲在掃完北屯區之後，下午1時將在太平和候選人許書豪會合，由樹孝路開始一路在太平車掃。
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