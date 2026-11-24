選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在中正萬華區進行首場傳統車掃。沈伯洋表示，過去車掃是請民眾認領路段並於終點站講政見，此次傳統式車掃是提醒民眾週六記得要投票。

沈伯洋競選團隊上午舉辦首場傳統車掃活動，依規劃將連3天舉行，首場選定在中正萬華區，民進黨台北市黨部主委吳沛憶及中正萬華區議員及議員參選人陪同。

沈伯洋接受聯訪時說，先前辦車掃會請市民認領路段，並於終點站跟市民講政見，此次傳統式車掃是希望提醒市民週六記得要投票，且車掃時間盡量避開上下班時段，並盼能與市民或商家互動，他再次提醒市民週六一定要投票。

沈伯洋被問及此次車掃是否規劃安全措施，如請警方管控交通號誌等。他說，一直以來都未管控燈號，是透過警員及志工提醒民眾注意安全，也感謝警員及志工的辛苦付出，並提醒民眾勿跟車、注意安全。

沈伯洋競選辦公室昨天公布選前之夜在仁愛路，並以「你的市長沈伯洋－市民之夜」為主題，媒體詢問是否原規劃在凱達格蘭大道但被借走。沈伯洋說，最早是想申請在凱道辦活動，後續發現場地已無法申請。

沈伯洋說，曾考慮市府前舉辦活動，但事後也發現無法申請，舉辦選前之夜確實遇到許多困難，後來決定以仁愛路當場地，當天會有滿多驚喜，許多人屆時將返鄉投票，仍盼民眾到場參與。

沈伯洋被問到，過去在社群平台貼文對死刑的看法及留言屢被藍營翻出質疑時說，外界很關心他10幾年前發文，或許可以說很喜歡他的過去，這也是滿好。

沈伯洋表示，對於死刑立場，他先前參加電視節目專訪時已回答滿完整，他就不再複述，且相關論述都是公民可討論的議題，有人要挖掘他過去言論就盡量挖，他的態度其實已在各節目內講得滿清楚。

沈伯洋被問及昨天直播與網友聊市政時，出現大批留言提到「8964」，是否可能遇到網路攻擊。沈伯洋說，昨天較異常的是觀看人數，感覺有「水軍」在灌數字，因為觀看直播人數增加太快是滿異常。

沈伯洋指出，假設有「水軍」出現並進行大批留言，將導致社群平台判定此直播影片有問題，進而無法推播到平台首頁，這會讓其他網友減少看到此直播。

媒體詢問對手近日也開直播與網友對談的看法，沈伯洋說，他不知道對手有直播，不過因對手發言團隊也會直播，且發言團隊很雜，他已搞不清楚有哪些人，也可能是對手團隊的人在直播。