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影／送蔣萬安金剛經 柯文哲說原因：不要被洋流幻象嚇唬到
台北市長蔣萬安日前與民眾黨創黨主席柯文哲合體，柯談及台北市長選情表示沈伯洋「洋流」只是幻象，可以送蔣萬安金剛經，後來柯文哲將金剛經及手寫的一封信，由民眾黨中正萬華議員候選人吳怡萱轉交給蔣萬安。柯文哲今天在台中被問此事，他說就像當天在台上跟蔣萬安講的，不要被洋流幻象嚇唬到，可以唸金剛經。
民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中后里，陪台中市議員候選人連小華市場拜票，民眾黨立院黨團總召陳清龍也陪同，支持者在市場沿路發送環保袋宣傳品，柯文哲沿街和買菜民眾和攤商打招呼。
被問到送蔣萬安金剛經原因，柯文哲表示，他那天在台上跟蔣萬安講，不要被洋流的幻象嚇唬到，可以唸金剛經，這是他送金剛經想法。
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