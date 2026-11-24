選戰最後倒數4天，台中市長盧秀燕身兼國民黨台北市長候選人蔣萬安、台中市長候選人江啟臣的競總主委，選前是否請假全力輔選，盧秀燕並未回應；盧在市政會議中呼籲這周六非常重要，關係到每個城市的未來，也關係到國家的未來，希望市民踴躍投票。

盧秀燕近期馬不停蹄為黨籍候選人站台輔選，今晚下班後，將南下陪同高雄市長候選人柯志恩車隊掃街。盧秀燕今天上午主持市政會議前，媒體詢問選前是否請假？盧秀燕並未停下腳步回應，僅微笑以對，隨即進入會場。

盧秀燕市政會議指出，本周六就要投票了，除了地方選舉外，還有全國性公投，全市共規畫1980個投開票所，超過3萬名選務人員，以往投票所會有搭棚情形，今年改革精進，1980個投票所都在建築物裡面，沒有搭棚，呼籲所有選民要遵守法規，讓台中市的選舉工作順利進行。